Protecció Civil homologa el pla d'autoprotecció de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i 41 més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de Catalunya va homologar divendres passat, 4 de setembre, 42 plans d'autoprotecció (PAU), entre els quals destaquen els de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, l'Aeroport de Girona-Costa Brava, el Centre Comercial Màgic Badalona (Barcelona), el Centre d'Activitats La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i els embassaments de la Baells i Foix (Barcelona) i la Llosa del Cavall (Lleida).
En un comunicat aquest dilluns, Protecció Civil explica que alguns dels altres plans homologats van ser els de set establiments afectats per la normativa d'accidents greus amb substàncies perilloses (Seveso), els túnels d'Oliana (Lleida), diversos festivals i concerts, el Cirque du Soleil a l'Hospitalet de Llobregat i diferents actes de foc i festes majors.
Amb els plans aprovats divendres, Protecció Civil ha homologat un total de 284 PAU en les vuit comissions celebrades el 2026, mentre que 20 plans no han estat homologats per deficiències tècniques o carències en els mitjans d'autoprotecció.