Protecció Civil homologa els plans d'emergència de 46 municipis de Catalunya

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat 46 documents únics de protecció civil municipal (Duprocim), un document estratègic que recull el compromís entre Protecció Civil i els ajuntaments per al compliment de les obligacions de planificació municipal per riscos i emergències.
En un comunicat aquest dijous, Protecció Civil recorda que els plans de protecció civil municipals han de ser elaborats i aprovats pels ajuntaments i posteriorment homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, després d'una revisió tècnica per part de la Direcció General de Protecció Civil.
Alguns dels municipis que han homologat el seu Duprocim en l'última comissió, celebrada el 28 de maig, són Vilassar de Mar, el Masnou, Granollers, Sitges i Vilafranca del Penedès, a Barcelona; Ribes de Freser i Bolvir, a Girona; Alforja, a Tarragona, i Vielha e Mijaran, a Lleida.