Protecció Civil homologa 55 plans d'autoprotecció, entre ells el del túnel de Vielha (Lleida)

LLEIDA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió d'Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest dijous 55 plans d'autoprotecció (PAU), entre els quals destaquen el túnel de Vielha (Lleida) Juan Carlos I, els de l'autopista C-32 Pau Casals i el del Parc Sanitari Pere Virgili.
També s'han homologat els PAU de diverses subestacions elèctriques d'alta tensió, així com d'hotels, ports esportius, hospitals i residències de gent gran.
En l'àmbit de les activitats temporals, destaca el de l'Extreme Barcelona 2025, un dels esdeveniments internacionals més importants d'esports urbans que tindrà lloc al Parc del Fòrum de Barcelona del 5 al 7 de setembre.