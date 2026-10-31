Protecció Civil homologa 32 plans d'autoprotecció, la majoria d'activitats no temporals

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La Comissió d'Autoprotecció de Protecció Civil ha homologat aquest divendres 32 plans d'autoprotecció (PAU), la majoria d'ells d'activitats no temporals, entre els quals destaquen els dels aeroports de Reus (Tarragona) i Lleida-Alguaire, el túnel de Glòries de Barcelona, el campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa (Barcelona) i el Port de Roses (Girona).
Segons ha informat en un comunicat aquest dissabte, la sessió d'aquest divendres va ser presidida per la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i va comptar amb la participació dels sotsdirectors Sergio Delgado, Imma Solé i Florenci Hernández, a més del cap de la divisió de Protecció Civil i coordinació de Bombers de Barcelona, Héctor Carmona.
Altres plans homologats han estat els de 4 establiments afectats per la normativa d'accidents greus amb substàncies perilloses (Seveso), la central hidroelèctrica de Sallent (Barcelona), l'edifici corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el Centri de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i l'edifici Fòrum, així com diversos festivals i esdeveniments musicals.
Per tipologia, 24 corresponen a activitats no temporals i 8 a activitats temporals i, per veguerías, Barcelona és on més PAU s'han homologat (18), seguida de Camp de Tarragona (5), Catalunya Central, Girona i Terres de l'Ebre (Tarragona), totes elles amb 2.
Un dels 32 plans, el del Family Parc de Tarragona, ha rebut una homologació parcial, mentre que uns altres 18 no han estat homologats per deficiències tècniques o manques en els mitjans d'autoprotecció.
Protecció Civil ha homologat aquest 2026 un total de 344 PAU en les 10 comissions celebrades.