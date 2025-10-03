Protecció Civil homologa 22 plans d'autoprotecció, entre els quals el d'una escola del Clot (Barcelona)

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha homologat aquest divendres 22 plans d'autoprotecció (PAU), entre els quals hi ha el de l'Escola Jesuïtes del Clot de Barcelona, a més del càmping Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Girona), informa en un comunicat.
A més, en l'àmbit d'activitats temporals, també s'han homologat els PAU de festivals de música com el Brunch Electronik Barcelona de setembre del 2025 al Poble Espanyol i el parc del Fòrum, a més del Festival B, tots dos establerts a la capital catalana.
Finalment, també s'han homologat els de la fira de bicicletes de Girona Sea Otter Europe 2025 i la Festa al Cel 2025 de Salou (Tarragona) celebrada el cap de setmana passat del 19 al 21 de setembre; a més, es contemplen plans d'autoprotecció d'hotels, hospitals i centres sanitaris.