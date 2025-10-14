Protecció Civil de la Generalitat rebaixa a estat d'alerta el pla Inuncat

Centres escolars, esportius i sanitaris recuperaran la normalitat el dimecres
TARRAGONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha rebaixat el Pla especial d'emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) a fase d'alerta, activat per les fortes pluges a les Terres de l'Ebre (Tarragona) els últims dies, informa en un comunicat d'aquest dimarts.
Ho ha fet després de la reunió del Comitè Tècnic del pla, celebrada aquest dimarts a la tarda al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), en la qual s'ha constatat "la millora de les condicions meteorològiques i el bon desenvolupament de les tasques de recuperació de la zona afectada".
El dimecres no es mantindran les mesures restrictives que van entrar en vigor el 13 d'octubre, i els centres escolars, esportius i sanitaris de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre (Tarragona) recuperaran la normalitat.
INCIDÈNCIES
Durant l'episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 19 hores del dimarts un total de 2.519 trucades que han generat 2.027 expedients, la major part a la comarca del Montsià (1.663) i el Baix Ebre (391).
Els Bombers de la Generalitat, en coordinació amb Protecció Civil i els ajuntaments dels municipis afectats, continuen treballant "intensament" en les tasques de neteja i permeabilización de les vies urbanes i interurbanes afectades.
El Servei Català de Trànsit ha informat que continuen tallades per inundació la C-12 entre Amposta i Tortosa (Tarragona) i la TV-3443, entre les mateixes localitats.