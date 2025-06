Protecció Civil forma alumnes de Salt (Girona) amb consells per a una revetlla de Sant Joan "segura"

GIRONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat aquest dijous al Teatre de Salt (Girona) una representació de l'obra 'A foc lent' davant uns 200 alumnes de 5è i 6è de primària, amb l'objectiu d'ensenyar-los consells de seguretat per gaudir d'una revetlla de Sant Joan "segura".

Segons informa en un comunicat, després de l'obra, membres de l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Salt han pujat a l'escenari per recordar els consells a seguir en cas de cremades o lesions; com llançar petards de manera segura, quins tipus hi ha en el mercat i a quines edats van dirigits.

Aquesta obra es representa des del 2016 i se n'han fet unes 60 representacions a diversos municipis amb més d'11.300 alumnes.