Protecció Civil farà un simulacre de risc químic al Vallès i a Barcelona el 4 de juny

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil durà a terme aquest dimecres 4 de juny una prova de sirenes de risc químic a 22 municipis del Barcelonès, el Vallès Occidental i l'Oriental (Barcelona), en què a més de sonar 50 sirenes, s'enviarà una alerta als mòbils de la ciutadania per informar-ne.

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha explicat que, en total, en sonaran 8 al Barcelonès, 26 al Baix Llobregat, 9 al Vallès Occidental i 7 al Vallès Oriental, i el so també es podrà sentir a municipis com Barberà del Vallès, Canovelles, Esplugues, Franqueses del Vallès, Montmeló, Sant Cugat i Castellbisbal, entre d'altres, informa en un comunicat.

A més a més, als municipis on es farà el simulacre hi ha 73 establiments de risc químic que formen part de l'abast del Plaseqcat, i en total la població censada dins la cobertura de les sirenes en la prova és de 496.247 habitants.

A la població censada s'hi ha d'afegir la població situada als polígons industrials, especialment: Mercabarna (15.238 persones); la ZAL Port i el polígon Pratenc (12.000 persones); la Zona Franca (10.000 persones) i Seat Martorell (10.103 persones), i per tant l'estimació d'altres polígons més petits faria arribar la prova a 550.000 persones.

Per fer difusió del simulacre, els ajuntaments repartiran 4.600 cartells i 62.700 butlletins informatius, i després de la prova, Protecció Civil enviarà una enquesta per poder valorar l'audició i si els ciutadans han rebut o no l'alerta mòbil.