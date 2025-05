Protecció Civil farà un simulacre de risc químic amb alerta als mòbils el 29 de maig a Tarragona

TARRAGONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

La direcció general de Protecció Civil durà a terme el pròxim 29 de maig a les 16 hores un simulacre d'alertes de risc químic a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, en què s'activaran 55 sirenes i s'enviaran dos missatges d'alerta al mòbil de la població de les zones afectades.

L'activació afectarà 14 municipis amb sirenes instal·lades: 12 del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Tarragona (Plaseqta), i dos del Pla especial d'emergència exterior del sector químic a Catalunya (Plaseqcat) a Flix i Tortosa, informa Protecció Civil en un comunicat.

En total, s'estima que la prova pugui arribar a una població de 200.000 persones, i a diferència d'altres exercicis, es convida expressament la població del Plaseqta a practicar el confinament.

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que un dels objectius és reforçar les eines per fer "més robust el propi sistema", i per això s'ha de posar en pràctica, perquè hi ha recorregut de millora i es vol garantir la seguretat de tothom, textualment.

A les 16 hores s'enviarà el primer missatge d'alerta als mòbils informant de l'inici de la prova; després sonaran les sirenes amb el so d'inici de confinament (so ondulant de 3 minuts), i després de 15 minuts, sonarà el so de finalització del confinament (so pla de 30 segons).

Es tracta de la segona prova de sirenes que es farà enguany, ja que el pròxim 21 de maig es farà als sectors químics de la Tordera, la Catalunya Central (Barcelona) i Aran (Lleida); i el 4 de juny serà el torn dels municipis amb sirenes de risc químic del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès (Barcelona).