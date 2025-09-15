Protecció Civil farà una prova d'alerta als mòbils a Girona i la Catalunya Central aquest dimarts

GIRONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat durà a terme un simulacre aquest dimarts a les 10 amb l'enviament d'una alerta Es-Alert als telèfons mòbils de diverses comarques de la Catalunya Central i de Girona amb un missatge en català, castellà i anglès, informa en un comunicat aquest dilluns.
Rebran l'alerta els mòbils que estiguin a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva (Girona), el Bages, el Berguedà, Osona, part de l'Anoia (Barcelona) i el Solsonès (Lleida).
Com que l'eina és anònima i no inclou cap sistema de verificació automàtica de la recepció, la Generalitat habilitarà --com en les quatre proves fetes fins ara-- una enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma i de quina companyia són, entre altres aspectes.