Protecció Civil farà una prova amb alertes als mòbils a Girona i la Catalunya Central el dimarts 16

GIRONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat farà un simulacre el dimarts 16 de setembre a les 10.00 amb l'enviament d'una alerta Es-Alert als mòbils a diverses comarques de la Catalunya Central i Girona amb un missatge en català, castellà i anglès, informa en un comunicat aquest dimecres.
Rebran l'alerta els mòbils que en aquell moment estiguin a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva (Girona), el Bages, el Berguedà, Osona, part de l'Anoia (Barcelona) i el Solsonès (Lleida).
La presentació s'ha fet aquest dimecres a la Delegació del Govern a Girona, en què la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha destacat que l'enviament d'alertes ajuda "molt en cas d'emergència greu" quan cal avisar la població.