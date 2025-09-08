Protecció Civil farà una prova amb una alerta als mòbils a l'Alt Pirineu i Lleida aquest dimecres

LLEIDA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat farà aquest dimecres a les 10.00 hores un simulacre amb l'enviament d'una alerta als telèfons mòbils Es-Alert a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida amb un missatge en català, castellà, anglès i aranès, ha informat en un comunicat.
Concretament, sonaran els telèfons que estiguin posicionats a les comarques del Segrià, Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Cerdanya, i el missatge inclourà una enquesta de valoració perquè la ciutadania pugui informar si ha tingut cap dificultat en rebre l'alerta.
La presentació del simulacre s'ha dut a terme aquest dilluns a la delegació del Govern a Lleida amb la delegada Núria Gil i la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, que ha posat en valor el bon ús d'aquesta eina com un "element bàsic" de l'estratègia de prevenció que facilita l'autoprotecció de persones que estiguin afectades per un risc greu.