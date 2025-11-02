Protecció Civil farà aquest dilluns una prova del sistema d'alertes a mòbils a l'àrea de Barcelona

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat farà aquest dilluns a les 10 hores del matí una prova del sistema d'alertes a mòbils a la ciutat de Barcelona i les comarques del Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental (Barcelona).
Tots els telèfons que es trobin en aquestes zones rebran un missatge de text que indicarà que es tracta d'una prova de Protecció Civil, informa aquest diumenge en un comunicat.
El sistema d'enviament massiu d'alertes ES-Alert permet una gran difusió en un espai curt de temps i, en casos reals, serveix per alertar de situacions com a accidents químics o inundacions.
El missatge va acompanyat d'un so estrident que es desactiva en prémer la tecla que apareix en pantalla, per la qual cosa aquelles persones que no vulguin rebre el missatge hauran de posar el mòbil en mode avió o apagar-ho, encara que en alguns models l'alerta es reprodueix igualment.
ENQUESTA ANÒNIMA
La Generalitat habilitarà una enquesta anònima després de la prova perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma i quina és la seva companyia telefònica.
Durant el 2025 s'han enviat 8 alertes a mòbils a les comarques de Barcelona fent ús del sistema ÉS-Alert, de les quals 4 corresponen a simulacres; 2 al pla Infocat per un incendi forestal a Terrassa (Barcelona) i 2 al pla Inuncat per avisos de pluges intenses.