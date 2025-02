Protecció Civil fa un simulacre d'accident de trànsit al túnel del coll de Lilla (Tarragona)

TARRAGONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil, els Bombers de la Generalitat i la Demarcació de Carreteres de l'Estat han organitzat un simulacre d'accident de trànsit i d'incendi amb tres vehicles implicats a l'A27, a l'interior del túnel del coll de Lilla a la Conca de Barberà (Tarragona).

La prova va començar dimecres a les 22 hores, tallant la circulació de la via en tots dos sentits dins el túnel per preparar l'escenari del suposat accident, i ha servit per comprovar l'operabilitat del pla d'autoprotecció del túnel, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous en un comunicat.

En el simulacre hi han participat la Demarcació de Carreteres de l'Estat, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i sis dotacions dels Mossos d'Esquadra; a més dels ajuntaments de Montblanc i Valls per rebre informació i vuit figurants del grup Tratea Teatre.