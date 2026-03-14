Protecció Civil enviarà aquesta tarda una alerta a mòbils a 4 comarques per fortes ratxes de vent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha anunciat que enviaran aquest dissabte a la tarda una alerta a telèfons mòbils a 4 comarques del nord de Catalunya per avisar de fortes ratxes de vent previstes per a aquest diumenge.
Solé ha explicat als mitjans que l'avís s'enviarà al voltant de les 18 hores a les poblacions del Ripollès, l'Alt Empordà, la Cerdanya i el Berguedà per advertir d'un episodi de vent intens que podria deixar ratxes superiors als 140 quilòmetres per hora, especialment en cotes altes i mitjanes.
Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil demanarà a la ciutadania que eviti desplaçaments innecessaris i que no realitzi activitats a l'aire lliure durant el matí del diumenge per reduir els riscos associats a l'episodi de vent.