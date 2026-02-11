Protecció Civil enviarà un Es-Alert generalitzat per informar sobre el vent

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat preveu enviar aquest dimecres a la tarda un missatge Es-Alert de manera generalitzada per l'arribada d'un episodi de vent que afectarà gran part de Catalunya, especialment les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona.
Aquest migdia continua reunit el Comitè d'Emergències, presidit per la consellera d'Interior, Núria Parlon, per estudiar mesures restrictives amb l'objectiu de protegir la ciutadania d'unes ventades que poden ser de "risc extrem", han avançat fonts de Protecció Civil a Europa Press.
L'episodi que es preveu aquest dijous és similar al que es va produir el 2014 al Vallès, el qual va provocar dues morts a Terrassa (Barcelona) i desenes de ferits per la caiguda d'arbres, façanes i diverses destrosses materials, ja que el vent va arribar als 150 km/h.
Per això, l'Es-Alert es programarà aquest dimecres a la tarda per advertir la població dels perills provocats pel vent i demanar precaució.