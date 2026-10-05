Protecció Civil envia una nova ES-Alert al Vallès Oriental (Barcelona) i demanen confinar-se

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una nova alerta ES-Alert al Vallès Oriental (Barcelona) aquest dilluns a les 9.32 hores "pel risc de desbordament de rieres" i han demanat a la població de la comarca confinar-se a l'interior d'edificis i no circular amb vehicles.
Han recomanat que pujar a les plantes superiors dels edificis si l'aigua entra i evitar soterranis i zones baixes, han explicat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Aqeusta és la segona alerta del dia que s'envia als telèfons dels veïns del Vallès Oriental, que juntament amb els habitants del Maresme (Barcelona), l'han rebut a les 8.02 hores.