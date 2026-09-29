Protecció Civil envia una Es-Alert a l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat un nou ES-Alert aquest dimarts a les 10 hores a l'Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat (Barcelona) per risc d'inundacions per pluges torrencials durant les properes 3 hores.
"No sortiu a l'exterior, no aneu a buscar el cotxe ni baixeu a soterranis. Si esteu en risc, truqueu al 112", han apuntat des de Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Aquest dilluns a les 22.10 hores ja es va enviar una ES-Alert a les comarques de la Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès.