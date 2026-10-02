Protecció Civil envia una nova ES-Alert a Baix Ebre i Montsià (Tarragona) i demanen confinar-se

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat una nova alerta ES-Alert a Baix Ebre i Montsià (Tarragona) i han demanat a la població confinar-se als seus domicilis aquest divendres a les 8.32 hores.
"No sortiu a l'exterior ni pugeu a plantes superiors. Seguiu les instruccions de les autoritats. En cas de risc, contacteu amb el 112", informen en una anotació s 'X' recollida per Europa Press.
Aquest mateix divendres Protecció Civil ha enviat una primera alerta a les 7.12 hores a causa d'inundacions "importants" provocades per l'episodi de pluges al sud de Catalunya.