Protecció Civil envia una alerta als telèfons de poblacions del litoral a Barcelona, Girona i Tarragona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat aquest dilluns a les 12.08 hores una alerta als telèfons de municipis costaners d'algunes comarques catalanes de Barcelona, Girona i Tarragona.
En concret, han rebut l'alerta els municipis de les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat (Barcelona), la Selva (Girona) i el Baix Ebre i el Montsià (Tarragona), ha informat Protecció Civil en un comunicat.
L'alerta s'ha enviat en "previsió d'ones importants fins dimecres" i han demanat extremar les precaucions, respectar els tancaments d'accés a punts del litoral i allunyar-se d'espigons, esculleres i passejos marítims, segons l'alerta.