Protecció Civil envia una alerta als mòbils a tres comarques de Tarragona per les pluges

TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat un missatge ES-Alert als mòbils de les comarques del Priorat, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre (Tarragona) per les fortes pluges d'aquest dilluns, han informat fonts de Protecció Civil a Europa Press.
Ho han fet després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) observés una acumulació de pluja de 200 litres per metre quadrat (l/m2) a la comarca del Priorat.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat i ha sol·licitat en un missatge a X recollit per Europa Press "molta precaució" a les comarques de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona pels xàfecs.