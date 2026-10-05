Protecció Civil envia una ES-Alert al Vallès Oriental i Maresme (Barcelona) per pluges

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat una ES-Alert al Vallés Oriental i Maresme (Barcelona) per pluges "localment intenses" durant les properes dues hores aquest dilluns sobre les 8.02 hores.
Han demanat a la població extremar les precaucions en la mobilitat i no apropar-se a zones inundables, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', el Meteocat ha advertit de "pluges intenses en aquests moments" en el litoral i prelitoral català segons el radar.