Protecció Civil envia Es-Alert a tres comarques de Tarragona després de rebaixar-se el perill per pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dilluns sobre les 18.50 hores una nova Es-Alert als telèfons mòbils de les comarques de Priorat, Baix Camp i Ribera d'Ebre (Tarragona) després de finalitzar el perill per pluges intenses que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) havia detectat, per la qual cosa finalitza la limitació de mobilitat no imprescindible.
Ho ha explicat en declaracions a TV3 recollides per Europa Press el sotsdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha advertit que encara hi ha parts de Catalunya on pot ploure molt, com a la zona de l'Empordà (Girona), on es poden produir crescudes de rius i barrancs.
"La situació millora en general, especialment en aquestes comarques que estaven afectades per la limitació, però hem de mantenir aquesta situació de precaució en general durant el dia d'avui i matí en el litoral i prelitoral, especialment en aquests dos extrems (nord i sud)", ha dit.
Quant als incidents, Delgado ha subratllat que no hi ha hagut rellevants encara que en diversos punts de l'Empordà els rius han estat al límit, però ha reconegut que gràcies a la tasca preventiva que han fet els municipis s'han tancat accessos i zones inundables.
A més, ha conclòs que s'ha mantingut la seguretat en centres educatius i la recollida dels menors s'ha realitzat amb normalitat: "La gent que no ha pogut desplaçar-se mantenint aquesta indicació, en aquests moments ja pot fer aquest desplaçament", ha finalitzat.