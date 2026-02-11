Protecció Civil envia un Es-Alert generalitzat per informar sobre el vent a Catalunya

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dimecres a la tarda un missatge Es-Alert de manera generalitzada davant l'arribada d'un episodi de vent que afectarà gran part de Catalunya dijous, especialment a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona.
En el missatge, el primer d'aquestes característiques que s'envia per vent, Protecció Civil recorda que l'episodi durarà des d'aquesta mitjanit fins a les 20.00 hores de dijous, període en el qual demanen extremar les precaucions per ratxes que podrien superar els 108 quilòmetres per hora.
Protecció Civil sol·licita a la població que eviti "desplaçaments innecessaris i activitats a l'exterior" i recorda que s'han suspès les activitats escolars, universitàries, esportives, serveis socials i sanitaris no urgents.