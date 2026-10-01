Protecció Civil envia un ES-Alert a 9 comarques del litoral per pluges torrencials

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dijous un ES-Alert a 9 comarques del litoral on s'ha activat l'avís vermell per pluges torrencials a partir d'aquest dijous al migdia i que es pot allargar fins divendres a la matinada.
En unes declaracions als mitjans aquest dijous, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que s'ha enviat una alerta a les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp per pluges intenses fins aquest dijous a la tarda, i una altra a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià (Tarragona) perquè l'episodi es pot allargar fins a la nit.
Per la seva banda, el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha detallat que l'episodi pot ser inestable i es poden superar llindars màxims d'acumulació d'aigua, a més de tornados i esclafits.
L'episodi també serà especialment intens a Castelló (València) i es preveu que es desplaci fins al sud de Catalunya, on l'aigua també pot descarregar de manera torrencial perquè les tempestes seran estàtiques.
Segalà ha advertit que la previsió meteorològica apunta que de cara a la setmana vinent l'atmosfera continuarà sent inestable i es podran generar episodis de ruixats i tempestes que s'aniran monitorant a mesura que vagin transcorrent.
Solé ha recordat a la ciutadania la necessitat d'evitar desplaçaments i seguir les pautes d'autoprotecció, i de cara al trànsit, ha recordat prioritzar les vies principals a les secundàries.