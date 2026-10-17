Protecció Civil envia un Es-Alert a 4 comarques de la costa central catalana per les pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte cap a les 16.15 hores un Es-Alert a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Garraf (Barcelona) davant la previsió de fortes pluges des de les 20 hores fins a les 2 de la matinada de diumenge.
"Extremeu les precaucions en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure. No us acosteu a zones inundables", han demanat les autoritats en el missatge.
En cas d'emergència, Protecció Civil ha demanat a la població que contacti amb el telèfon 112.