Protecció Civil envia una ES-Alert a Baix Ebre i Montsià (Tarragona) per inundacions "importants"

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat una alerta ES-Alert a Baix Ebre i Montsià (Tarragona) per inundacions "importants" aquest divendres a les 7.12 hores.
Demanen evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no anar a per el cotxe ni baixar a soterranis i si arriba l'aigua als domicilis, pujar a plantes superiors, informen en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Han explicat que consten 1.230 abonats sense llum en els municipis de Deltebre i Roquetes (Tarragona) a causa de la pluja.
Entre les 23 hores d'aquest dijous i les 06 hores d'aquest divendres, els Bombers han rebut 50 avisos al Baix Ebre i Montsià (Tarragona), "la majoria per inundacions en baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques".
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que hi ha 8 carreteres tallades: la C-12 a Tortosa; la TV-7044 a Montblanc; la T-1025 i la TV-3421 a Mas de Barberans; la TP-3311 en Galera; la TP-3318 a Alcanar i la T-331 a Freginals (Tarragona).