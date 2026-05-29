Protecció Civil envia un ES-Alert als veïns d'Òrrius (Barcelona) que aixeca el confinament

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat una alerta ES-Alert als telèfons mòbils dels veïns d'Òrrius (Barcelona) aquest divendres sobre les 7.31 hores que aixeca el confinament obligatori després de donar-se per controlat l'incendi d'indústria d'aquest dijous a la localitat.
Demanen no apropar-se a la zona afectada per l'incendi per evitar riscos innecessaris i seguir atents a les indicacions de les autoritats, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'incendi s'ha iniciat aquest dijous sobre les 13 hores i, després que els Bombers hagin pogut estabilitzar-lo al voltant de les 19 hores, s'ha donat per estabilitzat aquest divendres a les 6.41 hores després de més de 17 hores.