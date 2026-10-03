Protecció Civil envia un ES-Alert a 20 comarques catalanes per pluges torrencials

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat aquest dissabte un ES-Alert sobre les 16.40 a 20 comarques catalanes per informar de les pluges torrencials que afecten principalment el litoral i prelitoral de Catalunya a partir de la tarda del dissabte.
En el missatge, s'ha informat de la suspensió d'activitats i mobilitat des de les 20.00 del dissabte fins a les 14.00 del diumenge, ha detallat Protecció Civil en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Les autoritats han demanat que es contacti amb el telèfon 112 en el cas de risc.