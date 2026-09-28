Protecció Civil envia un Es-Alert a 14 comarques davant de la previsió de fortes pluges aquest dimarts

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat a les 22.10 hores d'aquesta nit una Es-Alert a 14 comarques catalanes per advertir de les previsió de pluges localment intenses entre les 8 i les 14 hores d'aquest dimarts.
L'alerta s'ha enviat a les comarques de la Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès, on insten a extremar les precaucions en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure, sobretot en moments de més intensitat.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions han començat aquest dilluns al migdia en la meitat aquest de Catalunya a les comarques del litoral i el prelitoral: "No és un fenomen extens territorialment, però sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts", ha explicat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en una compareixença aquest divendres a la nit.
Així, a partir de la mitjanit, les pluges es desplaçaran de sud-est a nord-est i afectaran al sud, centre i nord-est de Catalunya i, durant el dimarts, es podrà superar el llindar de 40 l/m2 en 30 minuts.
També es preveuen acumulacions superiors als 90 l/m2 en tres hores, i encara que les tempestes poden tenir poc desplaçament i retroalimentar-se sobre una mateixa zona, poden deixar localment acumulacions entorn dels 150 l/m2.
Els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent i es preveu que l'episodi s'allargui fins a la matinada del dimecres.