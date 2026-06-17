Protecció Civil entrega els terminals de la xarxa Rescat a Freginals, Godall i Paüls (Tarragona)

TARRAGONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha entregat aquest dimecres els terminals de la xarxa de radiocomunicacions d'emergències Rescat als municipis de Freginals, Godall i Paüls (Tarragona), unes emissores configurades per a la comunicació en casos de risc o emergències, a més de garantir-la en cas de caiguda de les telecomunicacions ordinàries.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre (Tarragona), Joan Castor, ha manifestat que cal anticipar-se a les emergències i dotar els municipis de les eines necessàries per estar preparats: "Aquesta tecnologia ens permet reforçar la capacitat de resposta, especialment en zones rurals", informa Protecció Civil en un comunicat.
L'objectiu de la xarxa Rescat és servir els col·lectius implicats en la seguretat i les emergències amb la finalitat de millorar el rendiment, l'eficàcia i l'operativa de tots els recursos de Catalunya que treballen per a aquest àmbit.