Protecció Civil ensenya a alumnes de les Terres de l'Ebre (Tarragona) consells sobre els riscos de l'hivern

TARRAGONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat xerrades sobre els riscos de l'hivern a alumnes de primària i secundària de diversos centres de les Terres de l'Ebre (Tarragona), amb l'objectiu d'informar sobre diversos consells d'autoprotecció per saber actuar en episodis de fred intens, neu, pluges i inundacions.
A més, també se'ls informa sobre com fer un ús correcte dels sistemes de calefacció, i també han rebut informació sobre els diferents plans de Protecció Civil, el sistema d'alertes a mòbils, els principals riscos naturals i tecnològics a Catalunya, a més de l'equip d'emergències i protecció de mascotes, informa Protecció Civil en un comunicat aquest dimecres.
S'espera que durant el curs prop de 1.000 alumnes de 25 centres escolars d'una vintena de localitats de la zona puguin participar en aquesta activitat.