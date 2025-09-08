Protecció Civil emet un avís per temps violent a 6 comarques

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha emès aquest dilluns cap a les 13.15 hores un avís per temps violent durant les dues pròximes hores a 6 comarques de Tarragona i Barcelona, especialment a l'Alt Penedès i l'Anoia, on el perill és màxim.
Segons informa en una anotació a X recollida per Europa Press, alerta que les pluges poden ser especialment intenses en aquestes dues comarques barcelonines, però a zones com el Baix Llobregat, el Garraf (Barcelona), el Baix Penedès i l'Alt Camp (Tarragona) la intensitat és més baixa.
En aquests punts hi ha la possibilitat que caigui pedra superior a 2 centímetres de diàmetre i es produeixin tempestes amb vents de més de 72 quilòmetres per hora, per la qual cosa l'avís està activat fins a les 14.48 hores.