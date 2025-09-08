Protecció Civil emet un avís per temps violent al Baix Ebre i el Montsià

TARRAGONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha emès aquest dilluns a les 18.20 hores un avís per temps violent al Baix Ebre i el Montsià (Tarragona), on està activat el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses amb possibilitat de superar els 40 l/m2 en 30 minuts a diversos punts de les comarques.
Segons informa en una anotació a X recollida per Europa Press, l'avís està activat per a les pròximes hores i en el cas del Montsià el perill és màxim, amb la qual cosa hi ha la possibilitat que caigui calamarsa i es produeixin fortes ratxes de vent i tornados.
D'altra banda, l'acumulació de pluges també pot afectar comarques del litoral i el prelitoral del Camp de Tarragona --Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i Baix Penedès-- i és possible que la previsió s'estengui a altres comarques centrals i de la meitat nord de Catalunya durant la tarda i la nit.
Quant a aquest dimarts, la previsió continua indicant que es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts al litoral i el prelitoral central, i es poden superar els 20 l/m2 a comarques de la Catalunya Central i del Pirineus i Prepirineu.
En vista d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat i en activitats a l'exterior, a més d'evitar l'accés a rius i zones inundables.