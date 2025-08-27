Protecció Civil emet un avís per temps violent aquest dimecres a diverses comarques de Lleida

LLEIDA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha emès un avís per temps violent aquest dimecres al matí a diverses comarques de Lleida, segons ha informat en un missatge de 'X' recollit per Europa Press.
Alerta que en les properes dues hores hi ha risc de precipitacions amb calamarsa per sobre dels 2 centímetres i ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora en el Segrià i comarques de Lleida, i demana extremar les precaucions.
D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat en 'X' que aquest avís per temps violent és fins a les 08.40 hores d'aquest dimecres; que hi ha possibilitat de ràfegues descendents o tornados i que el grau de perill és "màxim".
Segons el mapa elaborat pel Meteocat, el Segrià està en perill molt alt per temps violent i les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell, L'Urgell i La Segarra es troben en perill alt.
Protecció Civil té el pla Inuncat, activat des d'aquest dimarts al matí, en fase d'alerta per les pluges intenses previstes a Catalunya aquest dimecres i dijous en diversos punts del territori, que poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent.