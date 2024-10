Protecció Civil dona per finalitzat l'Inuncat "sense incidents destacables"

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha donat per finalitzada aquest dijous la prealerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) activada aquest dimecres "sense incidents destacables".

Segons ha indicat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, l'alerta s'ha desactivat per la matinada després d'un episodi de pluja generalitzada en el qual s'han registrat acumulacions d'entre 20 i 30 litres per metre quadrat en alguns punts.

Els Bombers de la Generalitat han apuntat en un altre missatge a 'X' que durant la nit han atès 35 avisos per la pluja, 21 d'ells a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, 5 a Girona, 4 a Lleida, 3 a la Metropolitana Sud, 1 a Tarragona i una altra a la Centre.