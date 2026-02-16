Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de vent a Catalunya amb 8.066 avisos al 112

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivant l'alerta del pla Ventcat, iniciat la setmana passada per l'episodi de vent a Catalunya, durant el qual s'han registrat 8.066 avisos al telèfon d'emergències 112, explica en un comunicat d'aquest dilluns.
Ha assenyalat que l'episodi va ser "especialment intens" el dijous, així com el dissabte i que s'ha allargat fins a aquest dilluns, i que ara el pla es manté en prealerta de vent, ja que, tot i que encara hi ha, serà de "menys intensitat" de cara a aquesta nit i el dimarts.
Aquest dilluns, les comarques més afectades han estat les del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, així com el Pirineu i el Prepirineu: alguns registres de vent destacats han estat els 112 km/h de Portbou (Girona), 94,3 a Puig Sesolles (Barcelona), 87,8 a Montsec d'Ares (Lleida) i 82,1 al Perelló (Tarragona).
De cara a aquesta matinada i dimarts al matí, la previsió indica una disminució progressiva del vent, amb afectació més localitzada i ratxes superiors als 72 km/h al Pirineu, Prepirineu i comarques del sud-oest, i el dijous "podria haver-hi un nou episodi de vent fort", però s'ha d'acabar de concretar.
Des de l'inici de l'episodi (dimecres passat) fins a aquest dilluns a les 19 hores, el telèfon 112 ha rebut un total de 8.066 trucades que han generat 6.808 incidents, de les quals 1.421 van ser des del dissabte quan va començar el segon temporal de vent.
Els municipis més afectats per l'últim episodi han estat a Barcelona amb 179; Tortosa amb 54; L'Ametlla de Mar (Tarragona) amb 43 i Castelldefels (Barcelona) amb 40.