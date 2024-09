Protecció Civil dona per acabada la prealerta del pla Ferrocat

Adif dona per "resolta" la incidència de Can Tunis i per normalitzada la situació a les vies



BARCELONA, 13 set. (EUOROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha donat per acabada la prealerta del pla Ferrocat, després que la sortida de trens de Barcelona s'ha vist interrompuda aquest divendres al matí en descarrilar un tren Euromed quan sortia de les cotxeres de la zona de Can Tunis.

En un missatge a X recollit per Europa Press, Protecció Civil ha afegit que "els trens d'alta velocitat circulen amb retards però sense noves incidències", i que s'ha reduït el nombre de persones acumulades a l'estació de Sants de Barcelona.

SITUACIÓ "RESOLTA"

Adif ha donat per "resolta" la incidència a les vies de Can Tunis cap a les 14.30 hores, quan ha assegurat que la situació a la infraestructura està normalitzada, informen fonts de la companyia a Europa Press.

La circulació de l'Alta Velocitat (AV) ha quedat alterada a Barcelona aquest divendres cap a les 6.30 hores, quan la circulació defectuosa d'un tren d'Euromed ha provocat danys a la infraestructura de la zona de Can Tunis.

Fonts de Renfe han xifrat en 18 els trens afectats durant el matí, dels quals vuit han estat cancel·lats: l'operadora ha reubicat els passatgers en altres trens, ha accedit a trens i material mòbil estacionat en altres espais i ha habilitat un servei alternatiu per carretera.