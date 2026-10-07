Protecció Civil descarta risc elevat en la previsió meteorològica de Catalunya aquest dimecres

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha afirmat que el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que no hi ha de nivells de perill "molt elevats" en les previsions meteorològiques per a aquest dimecres encara que informa que pot haver-hi pluges intenses puntuals en alguns punts del territori.
"En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat, ja van passar les precipitacions que vam tenir ahir, i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun ruixat al territori", ha dit Solé en roda de premsa des de la Conselleria d'Interior per actualitzar la predicció meteorològica i les incidències.
Ha recordat que encara s'està en avís per pluges i ha expressat que aquest dimarts es continuarà amb el seguiment meteorològic.