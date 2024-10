Protecció Civil desactiva el pla Inuncat però manté la prealerta per pluges intenses

TARRAGONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivat aquest dilluns al migdia el Pla especial d'emergències per risc d'inundacions a Catalunya (Inuncat), però manté la situació de prealerta perquè, tot i que l'episodi de pluges està perdent intensitat a tot el territori, encara s'esperen ruixats intensos a les comarques del sud, el nord-oest i el litoral i prelitoral central, informa en un comunicat.

També s'esperen pluges intenses dimarts a la matinada, que localment aniran acompanyades de tempestes i que se situaran principalment al quadrant nord-oest i litoral i prelitoral central i que continuaran fins dimecres a l'extrem sud de Catalunya amb precipitacions que podrien arribar als 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

Des de l'inici de l'episodi s'han acumulat 90,3 litres per metre quadrat a l'estació de Mont-roig del Camp (Tarragona), 83,6 litres per metre quadrat a Tivissa (Tarragona) i als Alfacs (Tarragona) s'han registrat 20,5 litres per metre quadrat en mitja hora.