Protecció Civil desactiva l'alerta Ventcat, sense incidències durant la matinada d'aquest dissabte

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta Ventcat per fortes ratxes de vent sense "cap" incidència registrada durant la matinada d'aquest dissabte.
Així ho han informat en un missatge a X recollit per Europa Press, encara que assenyalen que es manté la previsió de ratxes de vent de component oest superiors als 72 quilòmetres per hora fins a aquest dissabte al migdia a Barcelona.
Protecció Civil va activar el pla Ventcat en fase d'alerta aquest divendres per les ratxes de vent intenses que han afectat al litoral i prelitoral central.