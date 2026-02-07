Publicat 07/02/2026 11:32

Protecció Civil desactiva l'alerta Ventcat, sense incidències durant la matinada d'aquest dissabte

Archivo - Arxivo - Una palmera es mou a causa del temporal, a 17 de gener de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta Ventcat per fortes ratxes de vent sense "cap" incidència registrada durant la matinada d'aquest dissabte.

Així ho han informat en un missatge a X recollit per Europa Press, encara que assenyalen que es manté la previsió de ratxes de vent de component oest superiors als 72 quilòmetres per hora fins a aquest dissabte al migdia a Barcelona.

Protecció Civil va activar el pla Ventcat en fase d'alerta aquest divendres per les ratxes de vent intenses que han afectat al litoral i prelitoral central.

Contador

Contingut patrocinat