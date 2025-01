Protecció Civil desactiva l'alerta Ventcat després de 185 incidències principalment a Barcelona

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha donat per conclosa l'alerta Ventcat aquest dimecres al matí després d'un total de 185 incidents registrats principalment a les comarques de Barcelona, segons ha informat en un comunicat aquest mateix matí.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut des de la nit del 27 de gener fins a les 7 hores d'aquest dimecres un total de 250 trucades vinculades a forts vents, procedents principalment del Barcelonès (56), el Maresme (35), i el Vallès Occidental (28).

Els Bombers de la Generalitat han atès durant aquest episodi 163 serveis per incidències relacionades amb el vent, concentrades a les comarques de la meitat est de Catalunya; la majoria per arbres caiguts i elements inestables de les façanes o amb risc de caure com cablejat elèctric, tendals, teules, planxes i cartells, entre d'altres.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de les dades referents a ratxes màximes, amb un total de 95,4km/h a l'estació d'Espot (2.519m) al Pallars Sobirà (Lleida), Font-rubí i Riudecanyes (Tarragona) amb 81,7 i 73,1 km/h respectivament.

A més a més, durant l'episodi, un total de 17 localitats han activat el Pla d'actuació municipal per risc de vent (PAM).