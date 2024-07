Protecció Civil desactiva l'alerta del Transcat per la fuita d'àcid a Ulldecona (Tarragona)

TARRAGONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat la matinada d'aquest dimarts l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril a Catalunya (Transcat) per la fuita d'àcid clorhídric en un camió accidentat a l'AP-7 a Ulldecona (Tarragona).

Ha decidit desactivar-lo "una vegada retirats de la zona els camions accidentats i normalitzada la situació", i el pla ara està en situació de prealerta fins que durant el matí d'aquest dimarts es pugui valorar que la zona ha quedat completament neta, informa en un comunicat.

L'accident va tenir lloc aquest dilluns sobre les 16.30 hores al punt quilomètric 337 de l'AP-7 a Ulldecona en sentit sud; es van activar 10 dotacions dels Bombers de la Generalitat; i en l'accident es va abocar pràcticament la totalitat de la càrrega del camió i els 2.000 litres que van quedar a la cisterna es van transvasar a un altre camió.