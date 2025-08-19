Protecció Civil desactiva l'alerta del Procicat després de l'onada de calor a Catalunya

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) per l'onada de calor, ha informat aquest dimarts en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Així ho ha anunciat després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi donat per acabada la calorada "molt intensa", tant diürna com nocturna, que va començar el divendres 15 d'agost i que va afectar a la comunitat de manera generalitzada.
La Generalitat de Catalunya també ha desactivat en la matinada d'aquest dimarts l'alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) després d'experimentar una millora del risc d'incendi generalitzada al territori.