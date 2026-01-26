Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Ventcat per l'episodi de vent

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent (Vencat) que es va activar per la ventada que ha afectat gran part de Catalunya, "principalment" el sud.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat diverses superacions del llindar establert, en què destaca especialment al Tarragonès (Tarragona), amb ratxes de fins a 105 quilòmetres per hora a Constantí i Miami Platja a Mont-roig del Camp, informa Protecció Civil en un comunicat aquest dilluns.
Des de l'inici de l'episodi fins aquest dilluns a les 13 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 888 trucades per 549 incidents, "sobretot relacionades amb l'arbrat en zona urbana, pel risc de caiguda d'elements urbans o la presència d'obstacles a la calçada".
La majoria d'incidències es van concentrar a la demarcació de Tarragona (67,7%), i les comarques amb més trucades van ser el Baix Camp i l'Alt Camp (Tarragona).
Els Bombers de la Generalitat han atès, des de diumenge a les 20 hores fins aquest dilluns a les 14 hores, 400 avisos relacionats amb el vent que han afectat "sobretot aquesta matinada" les comarques tarragonines.