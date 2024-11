Protecció Civil desactiva l'alerta per vent a Catalunya sense incidències rellevants

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivat aquest dilluns al migdia l'alerta per vent a Catalunya sense incidències rellevants ni avisos al telèfon d'emergències 112 un cop actualitzades les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Així ho han assenyalat en un comunicat d'aquest dilluns recollit per Europa Press, en què s'indica que ha disminuït la probabilitat que es superi els 72 quilòmetres per hora a les comarques del Pirineu, de les quals 7 tenien l'alerta per un episodi de vent que perdrà intensitat però s'espera que afecti fins dilluns a la tarda.

L'alerta es va activar diumenge per possibles ratxes de vent superiors a 70 quilòmetres per hora, quan es van acabar registrant màximes de fins a 94 quilòmetres per hora a la Vall d'Aran (Lleida).