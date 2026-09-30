Protecció Civil desactiva l'alerta per pluges a Catalunya

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dimecres al matí l'alerta per pluges del pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i "normalitzada" la situació als rius i rieres, informen en un comunicat.
En les últimes hores, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha normalitzat la situació dels rius i rieres de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà i el riu Daró a la Bisbal d'Empordà (Girona) també s'ha normalitzat tot i que el cabal es mantindrà per sobre dels valors ordinaris unes hores.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut en tot l'episodi un total de 1.788 trucades per 1.350 incidents i les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (581) seguit del Vallès Occidental (473), el Baix Llobregat (380) i el Baix Empordà (69).
Els Bombers han rebut 864 avisos per serveis relacionats amb el temporal que ha afectat bona part de Catalunya, amb el "gruix" dels avisos a les Regions Metropolitanes Sud i Nord, i a mesura que la tempesta s'anava desplaçant cap al nord, van començar a rebre els avisos dimarts cap a mitja tarda a la Regió d'Emergències de Girona.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut un total de 67 alertes, amb un total de 63 persones afectades a les Regions Sanitàries Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Penedès, Barcelona i Girona i, del total afectats, s'ha atès i traslladat un total de 14 persones: 8 afectats en estat menys greu; i 6 afectats en estat lleu.
SERVEIS MÉS DESTACATS
Els serveis més destacats van ser el rescat d'una dona i un nadó que a les 11.41 hores havien quedat atrapats a la riera dels Canyars, a Gavà, on fins a set dotacions dels Bombers es van desplaçar pel rescat, i van ser evacuats en estat lleu a l'Hospital de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
També hi va haver la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) que va afectar una canonada de gas exterior a les 11.37 hores.