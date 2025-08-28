Protecció Civil desactiva l'alerta Inuncat per l'episodi de pluges intenses a Catalunya

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha desactivat aquest dijous a la tarda l'alerta del Inuncat, que es manté en fase de prealerta, ha informat en un comunicat.
Afegeix que l'episodi de pluges intenses ha afectat a bona part de Catalunya encara que sense provocar "incidències destacables".
En aquest sentit, informa que els Bombers de la Generalitat han atès entre les 7.00 hores i les 19.30 hores d'aquest dijous un total de 80 avisos, la majoria per caigudes d'arbres i acumulació d'aigua a la via pública.
Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat que fins a les 8.00 hores del divendres es podran superar els 20 mil·límetres de pluja en 30 minuts en zones costaneres de les comarques de la Selva (Girona) i el Garraf (Barcelona).
No obstant això, tant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han donat per finalitzats els avisos de vigilància que tenien actius per la situació meteorològica.