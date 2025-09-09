Protecció Civil desactiva l'alerta Inuncat després de finalitzar l'episodi de pluges més intenses

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dimarts a les 17 hores l'alerta del pla Inuncat en finalitzar l'episodi de pluges intenses a diferents punts de Catalunya que va començar dilluns a la tarda, tot i que es manté la previsió de pluja a zones del Pirineu i Prepirineu, raó per la qual es continua en prealerta.
Tot i que la intensitat ha de ser inferior, les pluges previstes per a aquest dimarts a la tarda poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i localment poden anar acompanyades de tempesta, informa en un comunicat.
En total, l'episodi de pluges ha fet que el telèfon d'emergències 112 rebi 213 trucades que han generat 142 incidents, el 21,88% dels quals han estat al Tarragonès, el 20% al Baix Penedès i l'11,25% al Baix Camp (Tarragona); d'altra banda, els Bombers de la Generalitat han atès 90 avisos relacionats amb les tempestes, cap dels quals greu.