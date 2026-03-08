Protecció Civil desactiva l'alerta Inuncat davant de la millora meteorològica i hidrològica

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest diumenge l'alerta Inuncat per fortes pluges a Catalunya davant de la millora de la situació meteorològica i hidrològica, amb el cabal dels rius mostrant una tendència a la baixa.
Malgrat això, el pla es manté actiu en situació de Prealerta perquè alguns rius encara registren cabals elevats i se segueix fent seguiment de la situació en diversos punts del territori, ha informat Protecció Civil en un comunicat.
Respecte als rius, el Muga en l'estació de Boadella d'Empordà (Girona) continua superant el llindar de perill, encara que el cabal va a la baixa i també en la conca del Ter hi ha registres per sobre del llindar d'alerta en l'eix principal, mentre que la presa de Susqueda (Girona) continua desembassant aigua.
Des de l'inici de l'episodi el telèfon d'emergències 112 ha rebut 586 trucades que han generat 399 expedients relacionats amb incidències derivades de les precipitacions, sent la comarca del Barcelonès la que més trucades ha registrat amb 91.
En les carreteres el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que es mantenen afectacions viàries en la N-260, tallada per despreniments en el quilòmetre 111; la GIV-6226 tallada per inundació en el quilòmetre 5,5; la GIV-5041 també tallada per inundació entre els quilòmetres 1,9 i 4,6 i la BV-5301 es manté tallada per un despreniment en el quilòmetre 20,1.